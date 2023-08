"Ognuno possa fare il bagno al mare in pace indipendentemente da come si veste"

"Ho partecipato a questa manifestazione perché penso sia molto importante dare sostegno e solidarietà alle donne qualsiasi siano le loro decisioni in tema di abbigliamento e qualsiasi siano le loro decisioni nel professare la loro cultura e la loro religione.Trieste è sempre stata una città multiculturale e non possiamo abbassarci a mere propagande d'odio e islamofobiche: lasciamo che ognuno possa fare il bagno in pace, qualsiasi sia il suo abbigliamento". Così Maryam Tamimi spiega, al microfono di Martina Seleni, perché ha deciso di partecipare al flash-mob organizzato domenica 20 agosto al Pedocin di Trieste in solidarietà alle donne musulmane: nei giorni erano state prese di mira da alcune bagnanti perché usano entrare in mare vestite. Video di Andrea Lasorte. Qui il nostro servizio web

00:41