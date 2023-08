Il treno storico richiama i turisti alla scoperta lenta del territorio del Fvg

Successo per l’iniziativa che ha portato i partecipanti a Gradisca, Palmanova e Redipuglia. Il viaggio a bordo delle carrozze “Centoporte” ha fatto tappa nella stazione di Sagrado. Il “Treno del Confine” ha trainato per una domenica (20 agosto) l’attrattività turistica di Gradisca. Ottima ricaduta di visitatori anche nell’Isontino grazie al treno storico che ha portato un centinaio di passeggeri alla scoperta della storia e delle bellezze del territorio. Una sorta di “macchina del tempo”, un viaggio a ritroso a bordo di un convoglio composto da quattro carrozze degli anni Trenta – in gergo appunto “Centoporte” – dai suggestivi interni in legno. Video di Pierluigi Bumbaca, servizio di Luigi Murciano

02:16