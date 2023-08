Il bagno di protesta con i vestiti al Pedocin di Trieste: «La biodiversità è bella»

TRIESTE Almeno una cinquantina di persone si è data appuntamento domenica alle 10.30 allo stabilimento La Lanterna, il Pedocin di Trieste, noto da sempre per essere il lido del muro che divide donne e uomini, ma che nei giorni scorsi è salito alla ribalta delle cronache per la protesta di alcune bagnanti contro le vicine di asciugamano che usano farsi il bagno vestite.

“Un episodio di intolleranza” per la rete di associazioni triestine, che si è subito messa in moto organizzando il flash – mob andato in scena nella mattinata: «Ci faremo un bagno vestite in solidarietà con le donne musulmane», l’annuncio circolato sui social, alla stessa stregua di quanto accaduto il 23 luglio a Monfalcone.

Fotoservizio di Andrea Lasorte

E così si sono tuffate in acqua cantando “Bella ciao” ed esponendo dei cartelli corredati da simboli di pace: «Sporca più un vestito che una nave da crociera?», «Al Pedocin vogliamo stare in pace», e ancora «La biodiversità è bella».

Foto Lasorte

La manifestazione, circoscritta per lo più allo specchio d’acqua femminile, ha attirato pesanti critiche da parte di altri bagnanti: «Tornatevene a casa vostra!», fra le reazioni.

La situazione nello specchio d'acqua maschile. Fotoservizio di Andrea Lasorte

Dalla parte degli uomini (dove i manifestanti vestiti si contavano sulle dita di una mano), i bagnanti hanno fatto volare insulti razzisti e sessisti nei confronti delle donne straniere al di là del muro.

Fotoservizio di Andrea Lasorte

Le forze dell’ordine non sono intervenute, né i carabinieri che erano all’esterno ben prima che il flash-mob avesse inizio, né la polizia locale che ha presenziato all’interno dell’area femminile.

"Ognuno possa fare il bagno al mare in pace indipendentemente da come si veste"

La protesta, culminata con i manifestanti che hanno formato “un cerchio di riconciliazione” in acqua, è durata in tutto una mezzoretta.

Di seguito le foto di Francesco Bruni: