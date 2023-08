Grado, turista austriaca muore per arresto cardiaco in centro

GRADO. Una turista austriaca di 84 anni è deceduta nella tarda mattinata odierna a Grado, per arresto cardiocircolatorio, mentre passeggiava nelle vicinanze dei Giardini Marchesan, a poca distanza dal primo ingresso della spiaggia Git. Si trovava assieme alla figlia ed è stata colta da malore fulminante (probabile infarto). Sul posto i sanitari, la Polizia Locale e i Carabinieri. L’anziana era residente a Graz ed era in vacanza nell’isola, non si sa se fosse diretta in spiaggia o stesse facendo una semplice passeggiata.