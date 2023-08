Lutto nel mondo del basket, il Paron Zorzi non c’è più

TRIESTE Il Paron del basket adesso insegnerà pallacanestro agli angeli.

Il mondo dello sport ha perso Tonino Zorzi, 88 anni compiuti lo scorso 10 giugno, orgogliosamente goriziano, uno dei personaggi carismatici del basket italiano.

Zorzi ospite a un'altra puntata di Aperitivo sotto canestro

Maestro di basket ma anche una persona di straordinaria umanità, ha forgiato generazioni di campioni e la lista dei talenti che ha valorizzato è infinita come gli aneddoti che il “Paron” Zorzi amava raccontare agli amici. Una buona carriera da giocatore, iniziata all’Agi Gorizia e poi esplosa a Varese meritandosi convocazioni in azzurro. Sarà però come allenatore che lo ricorderemo ed è per questo che è stato inserito nell’Hall of Fame del basket italiano.

Ha iniziato la carriera in panchina con la Goriziana, poi Petrarca Padova, Partenope Napoli (vincendo la Coppa delle Coppe), Reyer Venezia (allenata in quattro occasioni, portata a tre promozioni in A1, schierando in quegli anni Hawes, Haywood, Dalipagic, Gorghetto, Carraro), Reggio Calabria (una promozione in A1, lanciando Sconochini e dando poi la dritta al suo successore Gebbia per ingaggiare un certo Manu Ginobili…), altra promozione con Pavia, il ritorno all’Ug Goriziana lanciando un giovanissimo Pecile. Ha avuto l’umiltà di fare il viceallenatore, o senior coach come si dice oggi, affiancando ad esempio Matteo Boniciolli ad Avellino. L’ultima sua apparizione in veste di coach su un parquet è avvenuta in una delle occasioni che ricordava con più piacere, il confronto tra Old Stars Trieste-Gorizia al PalaTrieste. Lui sulla panchina di Gorizia, Tanjevic su quella di Trieste.

L’esperienza di Tonino Zorzi in questa puntata di Aperitivo sotto canestro: