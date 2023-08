L’intervista a Ghiggia e quelle tre tazzine per spazzare via un mezzo ricatto

La grande beffa del Maracanazo: si può dire che il gol segnato da Alcides Ghiggia al Brasile il 16 luglio 1950, il definitivo 2-1 per l’Uruguay al 34’ della ripresa, sia la più pesante sorpresa nella storia del calcio.

Osvaldo Soriano ne scrisse affascinato: a dispetto del fatto che il Mondiale del ’50 fu l’unico non concluso da una finale, ma da un girone a quattro squadre, la partita del Maracanã fu comunque l’ultima e la decisiva. La beffa e la differenza con una finale è che al Brasile sarebbe bastato anche il pareggio.

«Solo tre persone sono riuscite a zittire il Maracanã: Frank Sinatra, Papa Giovanni Paolo II e io», ripeterà Ghiggia nel 2009 a Paolo Condò, in un piccolo caffè della periferia di Montevideo.

Il più vecchio campione del mondo allora vivente, scomparso anni dopo, «personaggio mitologico ma poco più di un montevideano», intervistato per caso dal giornalista triestino a Las Piedras dopo un volo su un fiume rosso e un mezzo tentativo di ricatto dimenticato dopo tre espressi.

Il caffè è «partita in casa», Brasile-Uruguay, Piccolo-Gazzetta, Paolo-Condò. Il «passaggio» dall’incontrarsi in piazza Goldoni e dirsi «andiamo a farci un bicer» con due peli sul mento e la faccia da schiaffi, all’incontrarsi sui Navigli e proporsi «andiamo a prenderci un caffè» con la camicia stirata e gli acciacchi alla schiena.

E poi fino a Montevideo per una chiacchierata sul gol del Maracanazo («la sconfitta peggiore per il Brasile, fino a quella del 2014, io c’ero: fu un lutto»).

Bar, caffetterie, Valmaura e Las Piedras, «davanti a un caffè ho condotto decine, centinaia di interviste: soprattutto chiacchierate che poi diventano interviste, poi racconti», racconta appunto Condò, sentimentalismo da giornalista.

Il caffè e le interviste per la Gazzetta dello Sport, poi Repubblica, poi Sky. Il caffè, triestino come lui, è il «locale». Il «posto» dove si va, ci si incontra e racconta (e intervista). Il Caffè degli Specchi, il Caffè Tommaseo, iniziando dal Cremcaffè di Rovis «che andava forte».

Il Caffè San Marco, dove si finiva quando si faceva lippe al liceo, quando ancora i calciatori erano figurine Panini e al posto della libreria dello storico locale c’era un tavolo da biliardo. In fondo alla sala, «facevi in tempo a svignartela».

Lì capitava di incontrare Claudio Magris scriver pensoso, «quelle parole che noi giornalisti invidiamo: ricordo i messaggi d’amore per lui, nei bagni dell’università vecchia…».

«La caffeina mette le donne nella tomba e gli uomini a cavallo» scriveva invece Hemingway, passando di colpo al suo «autore di riferimento, ci sono legatissimo». Condò lo ripete a memoria, mani avanti: «Io sono uno di quelli che dicono che non si può più dire niente» dice lo stesso. Epperò: «Penso sia una frase molto sessista, come lui».

Il caffè è «parole», un lessico triestino mai scontato. Condò le sceglie scrivendo qualche aneddoto nella testa: «nero», «capo», «in b»… L’intervista, al telefono, una mattina della crudele settimana di Ferragosto senza partite, senza condizionatore. Il caffè a distanza, stile anni venti-venti: ci metterà lo zucchero, sì oppure no? Il campionato? Le ferie? Trieste, ci passi? «Chi cresce triestino pensa che il caffè sia una cosa solo sua» dice il giornalista e poi, «che beffa, ti accorgi che è la cosa più diffusa al mondo, la trovi ovunque», pure al telefono.

Trieste, Milano, Brasile, Colombia, Uruguay. Il caffè è allora più spesso «delusione», una partita persa ai rigori: perché «ti aspetti sempre il più buono del mondo e non lo è mai. L’espresso più buono è quello che mi preparo a casa con la macchinetta». Il primo locale che salta in mente, però, cialde Nespresso a parte? Il Tortoni a Buenos Aires, a 11.478 km dal San Marco. Il locale dove si inventò il tango, «io amo il tango». Il fumoso locale dove cantava Gardel e dove vanno i turisti per ritrovare un racconto di Hemingway, peraltro. E «anch’io mi fiondo lì, appena a Buenos Aires per seguire le partite, ma ci rimango male: mi aspetto situazioni da film, tangueros, cantanti, scrittori ma trovo solo camerieri smon… annoiati, e turisti che cercano sempre e solo le stesse cose». Il caffè, «buono sì»: straordinaria monotonia.

Buenos Aires e Montevideo sono separate dall’ampio estuario del Río de la Plata. Condò l’attraversò un giorno del 2009 fino a un piccolo caffè di Las Piedras. Ghiggia era ad aspettarlo dentro, seduto accanto alla vetrata, ma non era solo. Le presentazioni furono lente ma presto si capì che i due «manager» con lui volevano i soldi per l’intervista. «La Gazzetta, però, non paga per le interviste: il giornale non mi avrebbe mai rimborsato». In quell’umanità tutt’attorno, Condò triestino: «Mi proposi di offrire il caffè, e quello era il massimo che potevo fare. E ne bastarono tre, e ammutolì pure me».