Lucinico, quando il canile scoppia perché i proprietari rinunciano

A fronte del dato, molto positivo, di undici adozioni concretizzate, il 2023 ha visto sin qui altrettanti nuovi ingressi nel canile comunale di Gorizia.Di questi, solo due sono legati a cani abbandonati o giunti in canile per la scomparsa dei loro amici umani, mentre ben 9 quattro zampe si trovano nella struttura di Lucinico perché frutto di rinunce da parte dei proprietari o di sequestri, anche per situazioni di maltrattamento. Video di Pierlugi Bumbaca. Il nostro servizio

02:07