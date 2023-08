Quei 24 box singoli tranne la casa di Mat e Vat, fratelli inseparabili

GORIZIA «I nostri cani non possono godere dell’affetto di una famiglia, certo, ma posso dire in tutta sincerità che qui al canile diamo loro tutto ciò di cui hanno bisogno».

A Paola Rizzello luccicano gli occhi mentre parla dei “suoi” animali, accarezzando la dolce Gemma all’ombra di uno degli alberi che rendono sopportabile la calura nell’area di sgambamento del canile. La sua espressione e le sue parole trasmettono la passione dei volontari e degli operatori che quotidianamente si occupano degli ospiti della struttura di Lucinico. «Molti dei cani hanno problemi di salute, o vivono situazioni particolari dal punto di vista psicologico, e per questo vengono costantemente seguiti dai veterinari e dagli istruttori – racconta Paola –. Non mangiano cibo qualsiasi, a ciascuno viene data la tipologia di mangime più adatta alle sue condizioni, tutti escono almeno una volta al giorno nell’area di sgambamento o a fare passeggiate, e ci sono persino dei volontari che seguono specifici corsi e si occupano di coccolare chi resta nel canile». Come nel caso di Mat e Vat, i fratelli inseparabili.

Lucinico, quando il canile scoppia perché i proprietari rinunciano

Anche chi porta i cani all’esterno del canile deve seguire un percorso preparatorio, e a Lucinico si fanno avanti ventenni come pensionati. Certo, non tutti gli ospiti possono ricevere le stesse attenzioni, perché le loro storie sono variegate. C’è Therry, il pitbull che non può assolutamente essere avvicinato da nessuno. È chiuso in canile dopo aver ucciso un esemplare che era con lui in un giardino. «Un caso eclatante di come l’impreparazione dei proprietari nel gestire un cane dal carattere aggressivo possa creare situazioni difficili», riflette Rizzello. Flipper è invece un simil pastore tedesco arrivato con una staffetta, e sequestrato al proprietario che lo maltrattava e picchiava. Ora sta seguendo una rieducazione proprio come il piccolo Vito (anche lui maltrattato), mentre Manny, un meticcio molto anziano, è stato recuperato a San Lorenzo, abbandonato perché malato.

Il pastore tedesco Aron è uno degli ultimi arrivati, ha 4 anni e la sua proprietaria ha dovuto rinunciare a lui per problemi di salute che le impedivano di accudirlo, mentre c’è chi, come il pitbull Pepe, è stato ripudiato perché troppo impegnativo da gestire. E ancora, Morgan: lo hanno fatto arrivare dal sud con una staffetta, per poi accorgersi di non volerlo più. Oppure Thanos, giovane rottweiler, splendido ma dal carattere particolare e impegnativo, troppo per chi ha scelto di rinunciarvi. Chissà se resterà in canile per una vita intera, come Gemma che è arrivata una vita fa spaventatissima, e oggi invece è un po’ la mascotte della struttura, capace con quegli occhi dolci di strappare sempre una carezza e un abbraccio in più.M. B.