Cgil: “13 morti sul lavoro nei primi sei mesi dell’anno: tragica escalation in Fvg”

TRIESTE Prima delle mortali cadute dai tetti verificatesi alla fine di luglio e della tragedia di Tarvisio, il numero degli infortuni mortali sul lavoro in Fvg mostrava un «drammatico peggioramento».

Sono 13 le morti bianche rilevate dall'Inail in Fvg nei primi 6 mesi dell'anno, 3 in più di quelle dell' intero 2022, più del triplo dei 4 casi del primo semestre 2022. Lo rileva la Cgil Fvg in una nota.

«I dati Inail - dice il segretario Cgil Fvg Villiam Pezzetta - rafforzano l'allarme sicurezza, lanciato più volte da Cgil e altri sindacati negli ultimi mesi, caratterizzati da una recrudescenza forte dell'andamento infortunistico, proseguita in estate, anche per il maltempo e per gli interventi straordinari a essa legati. Di scarsa consolazione, vista l'impennata dei casi mortali, è la flessione nel numero totale di infortuni denunciati in Fvg, in calo dell'11%. Il dato regionale è in controtendenza rispetto all'andamento nazionale, che vede una lieve riduzione dei morti sul lavoro rispetto al 2022».

È dunque «indispensabile», per Pezzetta, «una forte presa di coscienza da parte di tutti, imprese, mondo del lavoro, istituzioni, per rafforzare le misure di prevenzione, la formazione su sicurezza, controlli e vigilanza sulle norme in materia di sicurezza, il rafforzamento della rete dei rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza aziendali e territoriali, con un ruolo concreto e non formale». Pezzetta ricorda anche come la sicurezza sia uno dei grandi temi al centro della mobilitazione nazionale della Cgil, che proseguirà il 30 settembre con una manifestazione a Roma.

Tra le proposte c'è l'introduzione di una patente a punti per incentivare l'applicazione delle norme su formazione prevenzione e sicurezza delle imprese.