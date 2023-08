Al Pedocin di Trieste arriva il bagno di solidarietà: «Domenica in acqua coperte»

TRIESTE “Bagno in solidarietà con le donne musulmane. Andiamo tutte in acqua vestite”. È il messaggio che rimbalza su WhatsApp e sui social e che invita le persone ad aderire a una mobilitazione domenica 20 agosto al Pedocin, alle 10.30.

Una protesta che segue l’episodio accaduto domenica scorsa nel lato femminile del bagno Lanterna, dove era nato un diverbio tra alcune donne completamente coperte e altre in costume. Quest’ultime avevano accusato le prime di utilizzare abiti sporchi per entrare in acqua e più in generale avevano criticato l’uso dei vestiti per andare al mare. Un dialogo acceso, tanto da rendere necessario l’intervento della security dello stabilimento.

La Polizia Locale fa sapere che monitorerà la situazione e che domenica interverrà se il personale del bagno rileverà situazioni problematiche. Intanto il messaggio continua a rimbalzare sui social. Nel testo si legge anche che «l’ingresso costa 1.10 euro. Gli uomini possono andare nella parte maschile del bagno, che è diviso in due, una parte per le donne e i bambini, una parte per gli uomini. Non mancate! Basta polemiche su come le donne si vestono! In città oppure al mare ognuna si veste come le pare! Rispetto-Libertà-Fratellanza tra i popoli».

La manifestazione si preannuncia simile al flash mob promosso a Monfalcone con le stesse motivazioni. Ma se a Marina Julia l'ingresso alla spiaggia è libero, al Pedocin ci sono alcune limitazioni. L’entrata infatti può avvenire esclusivamente pagando il ticket alle casse automatiche, mettendosi quindi in coda, in un accesso controllato dal personale. Il comandante della Polizia Locale Walter Milocchi spiega che, sulla mobilitazione prevista, «le voci sono giunte anche a noi, saremo in zona qualora ci venga richiesto un intervento dagli addetti allo stabilimento, anche perché quest'ultimo - ricorda - ha una capienza massima che va rispettata».

Oltre alle voci e ai messaggi diffusi su Facebook e su WhatsApp, nessuno, almeno finora, ha rivendicato l’organizzazione del flash mob.