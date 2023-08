Vestite in mare al Pedocin, la rete Dasi: «Attacchi inaccettabili alle donne musulmane. Possibili azioni penali»

TRIESTE Continua a far discutere il caso Pedocin e a intervenire nel dibattito è la rete Dasi del Fvg che coordina le associazioni che si occupano di diritti, accoglienza e solidarietà internazionale: nel mirino i sindaci di Trieste, Roberto Dipiazza, e di Monfalcone, Anna Maria Cisint.

Nel commentare la contestazione da parte di alcune abituali frequentatrici dello stabilimento alle donne musulmane che volevano fare il bagno vestite, Dipiazza aveva dichiarato: «Quando si arriva in un Paese ci si dovrebbe adeguare non solo alle leggi, ma anche alle abitudini e alle tradizioni. È il minimo che possiamo pretendere da chi arriva da noi».

Per Cisint quanto accaduto è «lo specchio della discriminazione femminile basata sulla violenza di chi impone, anche con oltre 30 gradi, il corpo coperto».

«Non esiste alcun obbligo per le persone provenienti da altri paesi di conformarsi alle abitudini locali» e «non è possibile imporre limitazioni all’abbigliamento per motivi religiosi, come previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo» ricorda in una nota la rete Dasi, dicendosi «preoccupata» per quanto accaduto al Pedocin «dove alcune musulmane, entrate in mare con il corpo coperto, sono state insultate da altre bagnanti che hanno ritenuto lecito utilizzare modalità pesantemente intimidatorie, inaccettabili e perseguibili sul piano penale».

La rete fa riferimento alle polemiche «inaugurate» da Cisint che «sembrano aver aperto la strada a prese di posizione pericolose, intrinsecamente violente».

Per la rete «compito di chi amministra non è legiferare in materie non consentite, ma tutelare una convivenza democratica, rispettosa di diritti, differenze culturali e religiose, avendo a cuore la composizione delle tensioni sociali, non la loro incentivazione. Sul corpo delle donne si esercitano ancora politiche di controllo di stampo patriarcale. Una lunga tradizione misogina, e nel caso specifico fortemente xenofoba, pretende ancora di normare il loro modo di abbigliarsi». Piero Tallandini