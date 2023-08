Gorizia, perde il controllo del mezzo a due ruote e cade: elitrasportata a Cattinara

GORIZIA Una giovane persona è stata soccorsa nella prima serata di ieri, intorno alle 20:30, dal personale medico infermieristico, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Gorizia, in via Gregorcic.

Ne dà notizia la Sores. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo dello scooter/moto che stava conducendo ed è rovinata malamente a terra. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gorizia, l'automedica e l'elisoccorso. Hanno attivato la forza pubblica. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la giovane persona che è stata trasportata in volo all'ospedale di Cattinara in condizioni critiche.