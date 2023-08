Controesodo estivo: bollini rosso e nero nel fine settimana in autostrada

TRIESTE Il primo vero controesodo della stagione estiva è alle porte. A partire da domani, venerdì 18 agosto (giornata da bollino rosso), la rete di Autostrade Alto Adriatico sarà attraversata da migliaia di turisti di ritorno dalle ferie nelle coste croate e di lavoratori, originari dell’Est Europa, che faranno rientro nel Nord Italia.

Porta d’ingresso – nella maggior parte dei casi – sarà la barriera di Trieste Lisert. E’ lì che potrebbero verificarsi sabato 19 (giornata da bollino nero) le maggiori criticità.

E’ sulla base dei dati storici, a cui va aggiunto il maggior afflusso di transiti durante l’esodo (sabato scorso + 5%, domenica + 8% rispetto al 2022), che si ipotizza per questo sabato il transito di circa 28 mila veicoli in ingresso al Lisert. Complessivamente saranno tra i 185 mila e i 194 mila i mezzi che transiteranno lungo l’intera rete di Autostrade Alto Adriatico.

Il traffico si svilupperà lungo la carreggiata ovest e quindi lungo la direttrice che da Trieste porta a Venezia con code e rallentamenti che potrebbero crearsi anche in prossimità degli svincoli verso le località balneari (per gli ultimi accenni di esodo e per effetto del turismo “pendolare”) e in prossimità dei cantieri per la costruzione della terza corsia.

Domenica 20 sarà una giornata da bollino rosso con quasi 180 mila transiti previsti. Ancora una volta il Lisert sarà “osservato speciale” con altri 27 mila transiti previsti e probabili formazioni di code in ingresso alla barriera.

I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Autostrade Alto Adriatico rinnova l’appello a osservare i limiti di velocità, a mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli che precedono e a non utilizzare i dispositivi elettronici alla guida.

Per ogni informazione sul traffico a disposizione ci sono il sito www.infoviaggiando.it, la app infoviaggiando o il numero verde 800996099.

E questa mattina, giovedì 17 agosto, un incidente lieve si è verificato in A4, lungo la A4 nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale si sono scontrati alcuni veicoli leggeri. Una persona è stata trasportata in codice verde a Palmanova.