Cade dalla moto a Pieris, trasportato in ospedale

PIERIS Un uomo di circa 60 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio, 17 agosto, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Pieris di San Canzian d'Isonzo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre viaggiava in sella a una motocicletta ha perso il controllo ed è finito malamente a terra. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in ambulanza all'ospedale San Polo di Monfalcone in codice giallo.