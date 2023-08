il programma

Trieste, scuola Sauro gara da 6 milioni: il 29 agosto tutto si gioca in due ore

Vince il prezzo più basso. Il cantiere in via Tigor, in gran parte finanziato da risorse Pnrr, durerà due anni. Uno scuolabus per trasferire gli alunni all’ex Timeus

Massimo Greco