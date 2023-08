l’intervista

Sentieri e vie ferrate in Fvg, il lavoro del Cai per andare in montagna sicuri

L’escursionista occasionale e il turista ne approfittano ampiamente in estate, senza conoscere quanto impegno ci sia per mantenerli. Parla Giovanni Duratti, presidente del Comitato direttivo regionale: «In Friuli ne gestiamo 666, per un totale di 4.277 chilometri»

ALESSANDRA BELTRAME