Rampigada Santa, aperte le iscrizioni per l’edizione 2023

TRIESTE. La tradizionale cronoscalata di fine estate, a piedi o in bici, torna domenica 17 settembre con la formula e le caratteristiche di sempre. Iscrizioni aperte per la 12esima edizione della “Rampigada Santa”, la salita di Scala Santa, manifestazione nata per promuovere una mobilità urbana più sostenibile e diventata nel corso del tempo anche un momento per sfidarsi sportivamente con l’aggiunta di gadget e costumi originali.

L’importante è concludere l’impresa e arrivare in cima, dopo 2.050 metri, 16,2% di pendenza media, che raggiunge picchi del 21%. Ideata e organizzata dall’associazione di promozione sociale Spiz, l’iniziativa è uno degli eventi della Sem, la Settimana europea della Mobilità sostenibile, dedicata a sensibilizzare i cittadini su scelte meno inquinanti e impattanti per i propri spostamenti, co-organizzata con il Comune di Trieste e la collaborazione dell’associazione sportiva dilettantistica Mladina.

Sono previsti tanti riconoscimenti per i concorrenti che con coraggio affronteranno la prova. Il “Premio speciale Spiz”, dal 2019 denominato Memorial “Jure” Polonio, viene dato a chi non guarda troppo al risultato ma si impegna a portare avanti uno spirito ecologico, sostenibile e goliardico, a chi nonostante la fatica studia un particolare e supera qualche apparente impossibilità. Vari premi poi a seconda delle categorie, divise per età, come quelli riservati ai più giovani e i meno giovani iscritti. Il Premio “Duathlon Santo” viene assegnato invece alle prime tre atlete e ai primi tre atleti che, cimentandosi sia in bici che a piedi, otterranno la miglior somma dei tempi delle prestazioni. A tutti i partecipanti verrà consegnato il pacco gara contenente un portachiavi, un voucher per cibo e bevande da utilizzare al punto ristoro a fine competizione e vari buoni sconto. Per chi ha partecipato anche alla 16.a “Olimpiade dele Clanfe”, la “Rampigada” è valida per l’assegnazione della 11.a “Combinata Spiz” con in palio omaggi offerti dalla gioielleria Laurenti Stigliani.

La festa inizierà già sabato 16 settembre con l’apertura del Villaggio Rampigada alle 12 nel piazzale dell’Obelisco, con vari stand e dalle 12 alle 23 incontri, mercatini, prove di abilità e conferenze con tante associazioni del territorio presenti. Alle 20 concerto di “Strawberry Sky”. Domenica 17 settembre poi si entra nel vivo dell’evento, con il ritrovo alle 7.30 alla base di Scala Santa, con accreditamento e ritiro pettorali fino alle 9.30. A seguire chi desidera potrà intraprendere la salita in autonomia senza classifica. Partenza ufficiale alle 10 per i concorrenti. Il villaggio sarà aperto fino alle 19, con le premiazioni alle 15 circa. Iscrizioni e ulteriori informazioni su www.spiz.it.