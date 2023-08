Monfalcone, fughe di gpl in un campeggio. Impianti non a norma

MONFALCONE. Poco dopo le 10 di mercoledì 16 agosto, i vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti per una fuga di gas gpl all’interno di un campeggio nel comune di Monfalcone. Al controllo, nell'unità abitativa mobile segnalata, i vigili hanno riscontrato una perdita, provvedendo quindi ad eseguire ulteriori verifiche in altre unità abitative mobili limitrofe alla prima controllata, riscontrando ulteriori perdite di gas. Si è quindi provveduto ad eseguire dei controlli a campione in tutta l'area del campeggio. Tali operazioni si sono protratte per l'intera giornata e sono terminate alle 19.

A seguito delle verifiche eseguite è stata inibita l'adduzione di gas dai serbatoi di stoccaggio di gpl a tutto il campeggio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e la messa a norma degli impianti.