Ferragosto a Sistiana, due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

SISTIANA Hanno tentato un repentino e acrobatico cambio alla guida a pochi metri dal controllo con etilometro. La vista delle gambe all'aria ha però attirato l'attenzione dei Carabinieri di Duino, che hanno fermato comunque l'auto e sottosto il conducente alla prova con etilometro.

Per l'improvvisato acrobata, un 28enne di Monfalcone i valori sono risultati tre volte il consentito, con conseguente patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Nella nottata di Ferragosto nel corso dei controlli alla baia a Sistiana i carabinieri di Duino hanno sottoposto alla prova con l'etilometro anche un 35enne triestino.

Anche lui ha fatto registrare un tasso alcolico tre volte il consentito e così è scattato l'immediato ritiro della patente.