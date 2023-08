Controlli a Barcola: giovane denunciato per possesso di droga a fini di spaccio

TRIESTE la Polizia Locale di Trieste ha denunciato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a Barcola.

Martedì una decina di operatori si è mescolata tra i bagnanti al fine di accertare eventuali illeciti: l'attività di controllo ha permesso di identificare e controllare numerose persone e di sequestrare diverse dosi di cocaina (divise in piccole confezioni) e di hashish, presumibilmente destinate ad essere spacciate sul litorale nella fascia oraria pre-aperitivo.

In particolare, è stato denunciato in stato di libertà un giovane non residente in città per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.