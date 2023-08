Ha fretta di nascere: bimbo viene alla luce in casa a Trieste grazie all’aiuto del papà

TRIESTE Aveva troppa fretta di nascere e così è venuto alla luce a casa, di notte, con l’aiuto del papà guidato al telefono da un infermiere della Sores.

E’ accaduto alle 3 del mattino a Trieste: a chiamare il Nue è stato un 40enne che stava per diventare papà per la seconda volta.

Mentre un infermiere ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza Als (Advanced Life Support, ovvero mezzo di soccorso sanitario con infermiere a bordo), un altro è rimasto al telefono con il padre per indicargli le manovre da eseguire per far nascere il bambino.

Il piccolo è venuto alla luce in abitazione senza complicazioni. L’ambulanza ha poi ha preso in carico mamma e bambino, trasportati all'ospedale per i necessari controlli. Stanno bene.