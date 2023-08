Monfalcone ha vissuto due giorni di eventi e iniziative in questo Ponte di Ferragosto. A Marina Julia è andata in scena la Cavalchina Estiva di Enzo Zippo con musica e la tradizionale sfilata estiva. Anche la giornata di Ferragosto ha visto alternarsi mare e divertimento per tutti. Le foto sono di Katia Bonaventura