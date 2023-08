Ferragosto da sold out a Grado: gran finale con lo spettacolo dei fuochi d'artificio

Grado sold out nella giornata di ferragosto, conclusa con il grande spettacolo dei fuochi di artificio. A Grado era tutto pieno: strutture ricettive senza un posto libero, ristoranti che hanno fatto come minimo due turni, code lunghissime alle gelaterie, bar affollati; svariate centinaia di diportisti in giro per i canali della laguna o in mare aperto. Un ferragosto da ricordare, con le spiagge della Git che hanno registrato oltre 10 mila bagnanti. La sera di ferragosto è stato un susseguirsi di musica, balli, birre alla spina a fiumi in diversi locali e nei giardini degli alberghi; la cena e la musica all’Isola d’Oro, la super festa al Parco delle Rose e naturalmente il grande spettacolo pirotecnico a mare finanziato e organizzato dal Comune con la collaborazione della Git. Le foto di Katia Bonaventura