In migliaia alla Mostra ornitologica a Gradisca d’Isonzo

È come salire sull’arca di Noè nel paradiso verde dei giardini di Gradisca d’Isonzo. Questa è la tradizionale mostra Ornitologica, evento che con la sua formula vintage ma vincente ammalia grandi e piccini.

Sì, sta vivendo quasi una seconda giovinezza. Ottima l’affluenza. L’edizione numero 57 della storica fiera gradiscana, nonostante il gran caldo, si è confermata anche quest’anno come una garanzia per gli amanti della natura e degli animali, o anche soltanto per quanti non avessero optato per un Ferragosto fuori città o fuori dall’Isontino. La kermesse era promossa come ogni anno dall’associazione Ornitologica Giuliana, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Gruppo cinofilo isontino.

Diverse migliaia – distribuiti su tre giorni – i visitatori che hanno raggiunto la cittadina per visitare la fiera. Anche senza i bagni di folla degli anni 90 la fiera ha fatto registrare numeri ottimi, confermando la seconda giovinezza della Fiera organizzata dall’ineffabile Alcide Collodet ed i suoi collaboratori, secondi – e neppure di molto – alla sola secolare mostra Ornitologica di Sacile. Ottimi affari per i locali e le attività che hanno deciso di tenere aperte le serrande a Ferragosto, parcheggi pieni anche fuori dal centro come nei tempi belli, un clima rilassato.

La Fortezza si è animata sin dall’alba per il canto dei pennuti, con visitatori da tutta la regione, dalla Slovenia e dall’Austria. Anima della fiera nella tradizionale giornata ferragostana sono state, ai giardini della Rotonda, la vasta esposizione di uccelli di tutti generi e piumaggi variopinti, le gare canore con l’ambita assegnazione del premio di miglior fringuello nazionale. Dal canto loro le gare di agility-dog hanno fatto seguito al grande successo dell’esposizione internazionale canina, riuscito antipasto dei giorni precedenti con partecipanti da ogni dove, in particolare dall’Est Europa. Un migliaio sono stati gli esemplari canini in rappresentanza di almeno duecento razze diverse che hanno partecipato al doppio concorso di bellezza valido per la certificazione Cacib. I cani accompagnati dai loro inseparabili padroni si sono presentati al meglio per sfilare davanti a una qualificata giuria. Centinaia anche i concorrenti alla sempre spettacolare gara di agility dog. I vicini giardini della Spianata hanno ospitato anche un mercatino che con le sue bancarelle ha incuriosito i visitatori.