Ferragosto a Gorizia: il Castello multimediale fa il pienone

GORIZIA. Poco prima delle 15 erano già 250 i visitatori in Castello. Non il pienone delle grandi occasioni ma, considerando che stiamo parlando di Ferragosto, un ottimo risultato. «L’affluenza è stata continua e regolare», hanno spiegato alla biglietteria. Peraltro, per il 15 agosto, l’ingresso era gratuito e questo è stato un elemento di “interesse” in più per i turisti. Tanti stranieri (austriaci, tedeschi e sloveni) anche parecchie comitive dalla Lombardia. «Avete un Castello stupendo e la multimedialità gli dà quel tocco in più», il commento di una coppia di Milano, raccolto ieri pomeriggio. Davvero d’effetto gli allestimenti con le tecnologie hi-tech dei visori, delle realtà aumentata, delle proiezioni della storia di queste terre.

Gorizia, per l’intera giornata, non ha dato l’impressione di essere una città vuota. Tutt’altro. I locali che hanno deciso di tenere aperti i battenti sono stati anche ripagati: pizzerie, ad ora di pranzo, piene e un buono e costante afflusso anche nei bar e nelle gelaterie.

Sì, in tanti, visto il meteo finalmente e nuovamente del tutto estivo dopo tanti giorni di maltempo che hanno guastato sin qui la bella stagione, hanno raggiunto Gorizia per una bella gita “a tutta cultura”. È stato un Ferragosto di cultura, storia, arte e musica, grazie alle aperture straordinarie di tante delle strutture museali presenti nel capoluogo isontino e alle manifestazioni organizzate in centro. Oltre al Castello, in molti sono andati alla scoperta di Palazzo Coronini, con una molteplice offerta. Oltre a visitare le sue sale affascinanti ed eleganti, il pubblico ha potuto scoprire la mostra dedicata all’arte di Francesco Caucig, pittore che visse a cavallo tra Settecento e Ottocento. E ancora, autentica chicca lo spazio riservato alle “teste di carattere” di Franz Xaver Messerschmitt, un unicum che la città può vantare proprio nella splendida residenza di viale XX Settembre. Sempre in tema di mostre affascinanti, è rimasta aperta l’esposizione “Italia Cinquanta. Moda e Design. Nascita di uno stile”, a Palazzo Attems in piazza De Amicis, mentre in borgo Castello aperti il Museo della Moda e il Museo della Grande Guerra.

C’è anche chi ha voluto respirare l’aria transfrontaliera visitando il suggestivo Museo del Lasciapassare/Prepustnica accanto al valico del Rafut, che racconta le memorie del confine che oggi non c’è più.