A Muggia lungomare pieno per la Vogadamata: vince la “Barchetta di carta” della Bora

MUGGIA Una Vogadamata meno “artistica” rispetto alle ultime due edizioni precedenti – quelle del 2021 e del 2022 avevano visto “scivolare” in acqua la maestria dei cartapestai muggesani a digiuno delle sfilate invernali a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia e quindi vogliosi di misurarsi nella kermesse carnascialesca agostana – ha registrato la vittoria della “Barchetta di carta” della Bora, seguita dall’imbarcazione dei Mandrioi “Barbie Scoc”. Terza classificata la “barca non barca” delle “Mulone della Lampo”.

In realtà a tagliare per primo il traguardo è stato il muggesano Daniele Giovagnoli che in solitaria con la sua bicicletta marina intitolata “Pedala pedala” aveva sorpreso ritornando per primo dopo il giro di boa al “molo dell’illusione”. Ma il regolamento parla chiaro: è prevista per ogni “imbarcazione non imbarcazione” la presenza di almeno due membri di equipaggio. Sta di fatto che l’impresa di Giovagnoli sarà premiata con una menzione specialissima per l’ingegno dimostrato.

Carnevale estivo di Muggia, trionfo della Bora alla Vogadamata Si è conclusa con la vittoria della Bora con "Barchetta de carta" la tradizionale Vogadamata del Carnevale estivo di Muggia che anche in questa edizione è stata salutata da un caloroso e folto pubblico. Al Carnevale Estivo Muggesano oggi era infatti il giorno dell'attesa sfida sul mare del Lungomare Venezia. Undici quest'anno gli equipaggi iscritti alla singolare competizione, che ha preso il via alle 19 dal Molo Venezia. Questa la classifica finale: 1° La Bora (Barchetta de carta) 2° Mandrioi (Barbie Škoč) 3° Lampo (Le mulone della Lampo). Menzione speciale per Daniele Giovagnoli - che aveva tagliato per primo il traguardo con "Pedala pedala" - per l'ingegno dimostrato, al quale sarà assegnato un premio speciale. Le premiazioni, che prevedono anche l'assegnazione del Premio per la fantasia, si terranno martedì 15 agosto a partire dalle20 in piazzale Caliterna. Le foto sono di Andrea Lasorte

Alla partenza erano presenti ben undici imbarcazioni, alcune delle quali fuori concorso perché non rispettanti i criteri della competizione ossia il non utilizzo di scafi, di remi, ma grande spazio all’inventiva, con l’uso di materiale riciclato ed ecocompatibile. Tra i partecipanti con il numero 1 “Le mulone della Lampo”, con il numero 2 l’altra imbarcazione della Lampo, “Mare, amore e fantasia”; terza imbarcazione quella dei Mandrioi “Gel Flash” seguita da “Pedala pedala” di Daniele Giovagnoli.

Quinta “barca non barca” è l’altra dei Mandrioi “Barbie Scoc” classificatasi seconda, mentre sesta l’imbarcazione della Pullino “Oro che caga el moro”. Settima imbarcazione “Lavori in corso” di Bulli e Pupe e ottava “Zia Cate. . .navigando soto i 60”. Nona quella delle Bellezze Naturali “313 Paperino” e decima la trionfatrice “Barchetta di carta” della Bora. Infine ultima, anche ad arrivare allo squero di riva Nazario Sauro per la partenza: “Il Ranocchio” della Trottola, forse la più elaborata tra le partecipanti. Avrebbero dovuto partecipare i vicini di oltreconfine di Dekani ma i disastri avvenuti in Slovenia non hanno permesso la loro presenza.

Un ritorno alle origini, quindi, dopo le sfilate carnascialesche vere e proprie del 2021 e 2022. Ma maggiore attenzione al riciclo. Perché il protagonista resta il mare, una risorsa da tutelare e salvaguardare. Soddisfatto il presidente dell’associazione delle Compagnie del Carnevale, Mario Vascotto, per la cornice di pubblico sul lungomare Venezia, così come l’assessore al Carnevale Nicola Delconte: «In mare ho visto la straordinaria creatività delle Compagnie che ancora una volta hanno dato vita ad un evento unico e spettacolare come non mai. Un evento attesissimo che raccoglie sulle rive centinaia di persone e diventa sempre più una attrazione turistica importante di grande rilievo».