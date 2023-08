In bicicletta sulla diga di Grado: 50 multe. Implementati i controlli a Ferragosto

GRADO Servizi rinforzati per martedì 15 agosto e durante tutto il periodo ferragostano con implementazione di organico per l’intera stagione estiva.

Parliamo di Circomare, dei Carabinieri e della Polizia locale. Per quanto riguarda Circomare che conta attualmente su una forza di quaranta persone compresa la delegazione di Lignano, martedì a Grado ci saranno tre turni di tre persone a coprire le 24 ore, a terra (le spiagge ma anche il porto) e, con altri uomini, in mare dove è prevista la presenza di due motovedette e di un gommone.

Sono tutti in servizio; per il periodo di ferragosto nessuna licenza. Attività potenziata, dunque, per queste giornate contrassegnate dalla presenza di centinaia di diportisti e migliaia di bagnanti, a cui si affianca il servizio già di per sé rinforzato relativo all’operazione “Mare Sicuro”.

Anche i Carabinieri contano su più uomini, basta girare per l’isola anche di notte per notare la presenza costante di militari.

Un dispiegamento di uomini deputati ai controlli e alla sicurezza importante. Ma le forze dell’ordine chiedono la collaborazione di tutti: un aspetto da evidenziare quello di allertare con una chiamata davanti a una situazioni sospette.

Mobilitata, quindi, anche la Polizia locale di Grado che deve far fronte a molteplici incombenze con un organico ridotto: recentemente due agenti sono andati in pensione e un ufficiale è alle prese con il trasferimento per assumere il comando della stazione di Cervignano. Tuttavia, oggi una pattuglia sarà in servizio fino alla conclusione dello spettacolo pirotecnico.

Intanto, durante questo fine settimana, la Polizia locale ha proceduto con un daspo urbano per l’allontanamento di una persona rea di accattonaggio molesto nei pressi della basilica.

In questo periodo, poi, il traffico delle biciclette è decisamente intenso, mai come quest’anno. E così non sono mancati i ciclisti indisciplinati o che infrangono i divieti. Nel corso delle ultime due giornate, infatti, i vigili urbani hanno emesso ben 50 verbali a carico di persone che circolavano in bicicletta lungo la passeggiata a mare, cosa che, come è noto – e ci sono doppi segnali in ogni accesso ad indicarlo – è assolutamente vietata lungo la diga.