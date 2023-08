Bagno in mare con i vestiti, Cisint e Dreosso (Lega): «Subito nuove regole». Bullian (Patto- Civica): «Intolleranza preoccupante»

TRIESTE Incalza la sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, che il 19 luglio scorso annunciò la stretta contro l’abitudine delle donne musulmane di fare il bagno con i vestiti, provocando la reazione di quella fetta di cittadinanza contraria, che inscenò un bagno collettivo a Marina Julia, rigorosamente con i vestiti addosso.

L’occasione è l’episodio accaduto a Trieste ieri, domenica 13 agosto, allo stabilimento balneare La Lanterna, meglio noto come Pedocin, dove alcune bagnanti si sono scagliate contro la volontà, da parte di alcune donne musulmane, di fare il bagno vestite.

Il dibattito politico si è riacceso subito in serata e oggi, all’indomani dell’accaduto, la sindaca leghista di Monfalcone, ha inviato una lunga nota per rimarcare la sua presa di posizione.

Le fa eco, con un altro comunicato, il senatore e coordinatore regionale Lega Fvg Marco Dreosto e non mancano nemmeno le voci di dissenso: dopo le divergenze di visione espresse da alcuni esponenti politici locali su Il Piccolo, oggi interviene nel dibattito anche il consigliere regionale Enrico Bullian (Patto per l'Autonomia-Civica Fvg).

Riportiamo di seguito i relativi comunicati

L’’intervento della sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint

«Ora che la mia denuncia ha avuto a livello locale un certo risultato -rileva il sindaco Cisint -perché è calato il numero di questi casi, sono orgogliosa di aver avuto la risolutezza di rompere l’ipocrisia di tolleranza verso usi e costumi contrari a ogni senso civico. Oggi le ragioni e le contestazioni che abbiamo sollevato a Monfalcone potranno esser presi a modello in altri litorali della regione e italiani affinché si alzino altre voci come la mia che considerano inaccettabile il fatto che chi arriva nel nostro Paese non rispetti le nostre abitudini e le nostre regole, la nostra identità al contrario di quanto avviene per i connazionali che frequentano una nazione islamica dove sono sottoposti a rigide limitazioni vessatorie e anacronistiche della propria libertà. In realtà, questo delle spiagge è solo un aspetto di una battaglia della nostra civiltà e tradizione che voglio portare sino in fondo per contrastare il sistema di cessazione della donna da ‘medio evo’ che vige in certe comunità. Si sta facendo strada una logica che vuole imporre l’islamizzazione dei nostri territori diffondendo le pratiche peggiori dei luoghi di provenienza di questi stranieri, nei quali le donne vivono ancora in una condizione di sottomissione, mortificazione e sudditanza.

A Monfalcone la protesta contro la stretta della sindaca Cisint: tutti in mare con i vestiti

L’attenzione dei comportamenti sulle nostre spiagge, in ogni caso, continua ad essere al massimo livello, anzitutto per un fatto di decoro e igiene, visto che le donne entrano in acqua con gli stessi vestiti della quotidianità, per non parlare dei rischi in caso di soccorso in mare.

Ma questo comportamento è soprattutto lo specchio più evidente della discriminazione femminile basata sulla violenza di chi impone, anche con temperature di oltre 30 gradi, di mantenere la copertura del corpo. E questo vale per tutto il contesto cittadino. Infatti, se da un lato si va in acqua vestite, nelle vie del centro è generalizzato l’uso della copertura integrale del volto, guanti compresi. Escluse dal lavoro, le donne sono subordinate alla vita in casa, mentre le giovani musulmane, a loro volta, vengono limitate nella carriera scolastica e subiscono la pratica dei matrimoni da minorenni, largamente abusata in alcuni Paesi come il Bangladesh. Certo ci vuole coraggio per sollevare con chiarezza la denuncia per il rispetto delle nostre regole di decoro, di pari opportunità e di dignità delle persone, ma contrastare le condizioni praticate da questi stranieri è una scelta che considero necessaria per difendere e tutelare la nostra identità proprio dai rischi di islamizzazione delle nostre società. Fa specie che la sinistra, accecata dal pregiudizio, si oppongano alla nostra azione all’insegna di una integrazione che gli stessi stranieri rifiutano ostentatamente.

La città di Monfalcone è oggi punto di riferimento per affrontare un processo di integrità nazionale delle nostre realtà perché è stato rotto il limite di tollerabilità sociale e urbana legata alla presenza degli stranieri, che arrivano al 30 per cento della popolazione, con una componente musulmana prevalente la cui dinamica demografica incide sugli equilibri della convivenza e richiede un nuovo impegno per salvaguardare i nostri presupposti di civiltà. Per questo stiamo portando avanti con sempre più determinazione la nostra azione: dal controllo dei flussi, alle nuove regole sui ricongiungimenti, alla promozione della manodopera locale, ma anche agli interventi sui fattori culturali e ai comportamenti inaccettabili e contrari al nostro comune sentire e alle nostre regole».

L’intervento del senatore e coordinatore regionale Lega Fvg Marco Dreosto

«I casi di Monfalcone prima e di Trieste dopo, dimostrano come vi sia una sensibilità particolare da parte della cittadinanza in merito alla questione del burkini. Respingiamo al mittente tutte le critiche di islamofobia che i nostri cittadini hanno ricevuto da quella sinistra buonista tanto brava a fare la femminista da salotto ma dimenticandosi di difendere i diritti delle donne mussulmane per non criticare l'Islam. La Lega sta con i cittadini. Chi arriva da noi deve rispettare le nostre usanze e tradizioni. Si tratta di una questione di decoro urbano, una questione igienica e del rispetto delle donne che non devono essere costrette a coprirsi totalmente a temperature proibitive. Per questo come Lega stiamo già lavorando anche a Ferragosto con i nostri legali per nuove norme a tutela del decoro pubblico che possano dare voce a una parte insistente della cittadinanza che chiede semplicemente rispetto»

L’intervento del consigliere regionale Enrico Bullian (Patto per l'Autonomia-Civica Fvg)

«Si tratta dell'ennesimo episodio a dimostrazione di quanto la nostra società abbia abbassato la propria capacità di riconoscere e rispettare le libertà altrui.

Che disagio provoca il fatto che alcune persone vadano a fare il bagno con questo o quel vestito? L'asticella dell'intolleranza si è purtroppo alzata a livelli preoccupanti.

Trovo sconcertante che le istituzioni comunali e la politica regionale continuino a esasperare i toni e a occuparsi con questa enfasi di come vadano al mare delle persone musulmane, entrando addirittura in un ginepraio regolamentare nel quale sarà difficile districarsi.

Sarebbe sufficiente un po' di buon senso e di accettazione delle differenze culturali quando, come in questo caso, non sono lesive verso nessuno e non intaccano il nostro impianto istituzionale liberal-democratico. Con un percorso di integrazione graduale - aggiunge l'esponente del Gruppo Patto-Civica - sarebbero anche introducibili migliorie (come il cambio del vestito di arrivo rispetto a quello per entrare in acqua), impensabili con l'approccio dello scontro frontale fra civiltà incompatibili.

Continuare solo a imporre divieti o a discriminare gli stranieri attraverso norme finora sempre bocciate dalla magistratura (come per le agevolazioni sul cosiddetto tagliaffitti o sulle graduatorie Ater), certo non favorisce un percorso inclusivo nella nostra società occidentale. Non aiuta neppure dichiarare a sproposito, come ha fatto il sindaco di Trieste, Dipiazza, che una triestina non può andare in bikini in Arabia. Questo, infatti, non ci autorizza a comportarci come Stati che non hanno nulla a che vedere con la nostra realtà.

Noi, fortunatamente e grazie a chi ha combattuto per darci la libertà, siamo una Repubblica democratica, laica e uno Stato di diritto. Le istituzioni devono comportarsi conseguentemente anche verso i nuovi cittadini venuti qui ad abitare e a lavorare. Poi, in generale, dubito di chi parla di preoccuparsi per l'emancipazione femminile delle musulmane ma che, allo stesso tempo, è propenso a non intervenire per salvare le vite umane dei profughi nel Mediterraneo. Se si vuole la libertà delle donne musulmane, ricordo che, per alcune, andare al mare è già un passo in avanti. Solo la graduale integrazione può aiutare l'emancipazione.

È infatti noto che gli usi e i costumi sono quelli più lenti a modificarsi, come è successo per le nostre bisnonne, che andavano ancora in giro con il fazzoletto nero sul capo anche d'estate. Le questioni vere a livello regionale - conclude Bullian - riguardano l'inclusione, il lavoro e la salute, sulle quali serve un'azione congiunta tra istituzioni, non certo i costumi da bagno in sé, che fungono da armi di distrazioni di massa. Questi rappresentano un diversivo per non parlare dei problemi che, invece, interessano molto di più il nostro territorio: dalla mancanza dei medici di famiglia alla denatalità, fino al personale che le industrie e la ristorazione non riescono a reclutare».