Magia sul Molo Audace di Trieste: il concerto è all'alba

La magia si è perpetuata con le prime luci del mattino, domenica 13 agosto sul molo Audace di Trieste, dove è andato in scena il suggestivo concerto all’alba che ha visto prottagonista il pianista Juan Vladilo. Organista e compositore in formazioni progressive rock degli anni settanta, negli ottanta si è avvicinato alla musica afrocubana con influenze jazzistiche che si stava diffondendo in vari paesi e, in particolare, a New York. È stato uno dei fondatori dell’orchestra Ocho Rios, vantando collaborazioni con jazzisti di livello internazionale (come il vibrafonista Boško Petrovi?). Vladilo, venezuelano trasferitosi a Trieste, ha proposto un repertorio che raccoglie tutte le sue esperienze e sensibilità musicali. Il concerto all’alba porta verso la conclusione della diciassettesima edizione del TriesteLovesJazz, festival promosso dal Comune di Trieste nell’ambito di TriesteEstate e organizzato dalla Casa della Musica/ Scuola di Musica55. L'articolo di annuncio. Video di Massimo Silvano

01:27