Rischia di annegare per un malore al Pedocin di Trieste: salvato dai bagnanti

TRIESTE Un uomo di circa 58 anni ha rischiato di annegare dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in acqua al Pedocin di Trieste. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 13.

Dalle prime informazioni raccolte sembra che l’uomo sia entrato in acqua in condizioni psicofisiche alterate dall’abuso di alcol.

L’uomo è stato soccorso dai bagnanti, che lo hanno tratto in salvo. Sul posto sono intervenute sia l’ambulanza che l’automedica, che hanno preso in carico il 58enne, che risulta in condizioni serie.

L’episodio è avvenuto nella stessa giornata in cui lo storico stabilimento triestino è stato teatro, dal lato delle donne, della polemica contro un gruppo di donne musulmane che voleva entrare in acqua con i vestiti. Polemica che ha richiesto l’intervento della security dello stabilimento.

