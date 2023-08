Musei civici di Trieste aperti lunedì e martedì 15 agosto: ecco orari e indirizzi

Il Comune di Trieste ricorda che nelle giornate di lunedì e martedì 15 agosto i seguenti Musei civici saranno aperti con orario domenicale festivo.

Museo Revoltella (via Diaz 27) con orario 9-20; Museo d’Antichità Winckelmann (via della Cattedrale 15, ingresso gratuito) 10-17; Sartorio (largo Papa Giovanni XXIII 1, ingresso gratuito) 10-17; Museo d’Arte orientale (via San Sebastiano 1, ingresso gratuito) 10-17; Museo Teatrale Schmidl (via Rossini 4) 10-17; Museo del Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio (piazza della Cattedrale 3) 10-19; Museo di Guerra per la Pace de Henriquez (via Tominz 4) 10-19; Museo della Risiera di San Sabba – Monumento nazionale (via Palatucci 5, ingresso gratuito) 9-19; Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza – Monumento nazionale (località Basovizza, ingresso gratuito) 10-14. Musei scientifici: Storia naturale (via dei Tominz 4) 10-19; Museo del Mare – Sezione Lloyd (Magazzino 26 in Porto vecchio, ingresso gratuito) 10-19; Orto botanico (via Marchesetti 2, ingresso gratuito) 9-13.