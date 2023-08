Colto da malore in acqua: pensionato tratto in salvo a Marina Julia

MONFALCONE È stato anche grazie al supporto degli addetti al salvamento se nel pomeriggio di oggi, domenica 13 agosto, un uomo che ha accusato un serio malore mentre stava nuotando a Marina Julia è stato tratto in salvo e affidato alle cure degli operatori sanitari, accorsi sul litorale con un’ambulanza e un’automedica per assistere il bagnante. Verso le 16.30 tre persone hanno portato a braccio la vittima, traendola fuori dall’acqua, fino a riva.

L’uomo sulla sessantina, cosciente, è stato poi adagiato su una brandina e ha ricevuto una prima assistenza sul posto. Frattanto, grazie anche alla tempestiva chiamata al Sores, sono giunti i soccorritori che hanno recato l’idoneo ausilio.

Il pensionato, un habitué di Marina Julia, conosciuto dai frequentatori del litorale, è stato quindi trasferito all’ospedale per i necessari accertamenti.

In spiaggia, al momento del malore, c’era anche la moglie, che ha coadiuvato i soccorritori consegnando ogni utile informazione sullo stato di salute del congiunto ai professionisti.

Numerose le persone che hanno assistito al fatto, in una giornata, come quella odierna, caratterizzata da cielo terso e temperature alte, che invitavano al tuffo in acqua.