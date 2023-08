Guida in stato di ebbrezza, due patenti ritirate a Trieste

TRIESTE I Carabinieri hanno ritirato la patente a due persone nella notte fra sabato e domenica a Trieste.

Nel primo caso, si tratta di un 60enne che si era offerto di guidare al posto di una ragazza che stava smaltendo la sbornia ferma in auto.

L’uomo però si è dimenticato di accendere i fari e ciò ha insospettito a Miramare i militari di Duino, i quali l’hanno sottoposto a un controllo che ha fatto registrare valori di alcol due volte sopra il consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri di Duino hanno poi ritirato la patente a un millenian triestino, sempre per guida in stato di ebbrezza. Il ragazzo aveva mandato a piedi in avanscoperta la fidanzata per segnalargli il momento propizio in cui passare, ma i militari se ne sono accorti e l’hanno sottoposto all’acoltest.