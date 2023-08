Carnevale estivo di Muggia, trionfo della Bora alla Vogadamata

Si è conclusa con la vittoria della Bora con "Barchetta de carta" la tradizionale Vogadamata del Carnevale estivo di Muggia che anche in questa edizione è stata salutata da un caloroso e folto pubblico. Al Carnevale Estivo Muggesano oggi era infatti il giorno dell'attesa sfida sul mare del Lungomare Venezia. Undici quest'anno gli equipaggi iscritti alla singolare competizione, che ha preso il via alle 19 dal Molo Venezia. Questa la classifica finale: 1° La Bora (Barchetta de carta) 2° Mandrioi (Barbie Škoč) 3° Lampo (Le mulone della Lampo). Menzione speciale per Daniele Giovagnoli - che aveva tagliato per primo il traguardo con "Pedala pedala" - per l'ingegno dimostrato, al quale sarà assegnato un premio speciale. Le premiazioni, che prevedono anche l'assegnazione del Premio per la fantasia, si terranno martedì 15 agosto a partire dalle20 in piazzale Caliterna. Le foto sono di Andrea Lasorte