Fine vita, consegnate al consiglio Fvg oltre 8mila firme per chiedere la legge

Oltre ottomila firme depositate in Consiglio regionale per discutere la legge regionale sul suicidio assistito “Liberi subito”, elaborata dall’associazione Luca Coscioni. Sottoscrizioni raccolte per chiedere di applicare la sentenza “Cappato” in «tempi certi», e perché «nessun malato debba più subire una sofferenza insopportabile contro la propria volontà» come nel caso di Anna, triestina di 55 anni affetta da sclerosi multipla che da tempo chiede di poter morire. Il video è di Andrea Lasorte. Qui la notizia

02:03