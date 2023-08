Ultimo giorno di riprese di “Heads of State” a Trieste: le limitazioni al traffico

TRIESTE Si spengono i riflettori su “Heads of State”. Dopo tanti “ciak si gira” si conclude la parentesi triestina del film di produzione Amazon. Le riprese iniziate alla fine di luglio hanno coinvolto durante le ultime settimane diverse zone del centro cittadino. Di fronte agli occhi divertiti e stupiti di triestini e turisti, per le vie del capoluogo si sono susseguiti inseguimenti e sparatorie. Ma sempre ben controllati da oltre 600 uomini dello staff. Alcuni di loro si sono pure presi i rimbrotti “coloriti” di qualche passante, ma si è trattato pur sempre di pochi casi isolati.

«È molto affascinante», commenta Alice Debianchi, seduta ai tavolini in piazza Hortis mentre si gode l’aria estiva. «Io in centro mi muovo totalmente a piedi, quindi mi sono sentita molto coinvolta. Incuriosisce vedere il proprio territorio in un film, magari alla fine andremo al cinema proprio per provare a riconoscere sul grande schermo gli angoli cittadini a noi cari». Accanto a lei Luca Debianchi è più che d’accordo: «È vero, c’è un po’ più di confusione. Ma è una confusione piacevole, ed è anche un incentivo a lasciare per qualche giorno le vetture a casa». Mentre davanti al palazzo della Regione un elegante tappeto rosso è pronto ad accogliere i membri della Nato, in via Diaz continuano le scene d’azione di fronte ad una folla di curiosi spettatori.

Giuseppe e Alessandro, di Novara, sono a Trieste per la prima volta. Entrambi appassionati di cinema e auto, quest’anno le vacanze estive le passano alla scoperta del Friuli Venezia Giulia. «Mio figlio adora le scene di inseguimenti e corse pazze tra veicoli. Non sapevamo stessero girando un film in queste settimane, è stata una fortunata casualità. La città inoltre è veramente bella, offre una cornice perfetta per questo tipo di eventi».

In attesa dell’inizio delle riprese giornaliere, padre e figlio si avvicinano alle transenne per studiare meglio le macchine coinvolte nella scena. Alla fine promettono di tornare dopo pranzo, magari Alessandro potrà così soddisfare la sua voglia di “corse pazze”. Nonostante i tanti entusiasti non manca però qualche lamentela, come conferma il responsabile della sicurezza Paul Pisani: «Ogni tanto qualcuno sbuffa infastidito, soprattutto per le strade bloccate e il conseguente aumento di traffico in altre zone. Ma rimangono comunque la minoranza, i più sono contenti».

Qualunque malcontento cittadino verrà comunque risolto a breve: da domani infatti la viabilità urbana potrà tornare a regime. Le limitazioni al traffico di oggi, 12 agosto, seguiranno i seguenti orari: dalle 7 alle 17 ci sarà una sospensione temporanea della circolazione in modalità “stop and go” lungo via del Mercato Vecchio (tra riva del Mandracchio e via Diaz), via Diaz (tra via del Mercato Vecchio e via Venezian), via Cadorna (tra via Venezian e via del Mercato Vecchio) e via dell’Orologio (tra via del Mercato Vecchio e piazza dello Squero Vecchio). Interessate anche riva del Mandracchio, riva Caduti per l’Italianità e riva Tre Novembre, cioè il tratto tra via del Mercato Vecchio e piazza Tommaseo.