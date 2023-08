Il Ferragosto a Marina Julia con la Cavalchina e il “Capodanno”

Monfalcone si prepara a Ferragosto, con due giorni di eventi e iniziative. A Marina Julia lunedì la Cavalchina Estiva di Enzo Zippo: dalle 18 l’intrattenimento e la musica di Dj Zippo e Dj Master Dee preannunciano uno degli eventi più attesi dell'estate. Inizio alle 21 della tradizionale sfilata estiva (iscrizioni dalle 19 alle 20.30), aperta gratuitamente a tutto il pubblico. E dopo la sfilata, la festa continua, con tanta musica, balli e divertimento per tutta la serata.

Un altro appuntamento ad alto livello di coinvolgimento quello in centro città, con la serata della vigilia di Ferragosto targata Cam Arte&Musica che, dalle 21, sul palco di Piazza della Repubblica porterà in scena Big Live Show Rockarena: dopo Woodstock, Live Aid35th, MTV e YouTube - The Google Generation, un nuovo e unico show che vedrà ospiti a Monfalcone alcuni tra i più rilevanti artisti della scena Indie italiana: Eva Poles (Prozac+), Sick Tamburo, Eliana Cargnelutti, Christian Noochie Rigano, Andrea Fontana, Max Gelsi, Silvia Smaniotto. Deejay set rock and roll con Toky Dj da Virgin Radio.

A condurre la serata, insieme a Gabriele Medeot, la brillante conduttrice Linda Fiore di Radio Gioconda.

Un Ferragosto stellare quello che, dalle 18, vedrà Dj Zippo, Luca Bix & Friends condurre una festa all'insegna del divertimento e dell'allegria direttamente in spiaggia, a Marina Julia, con la travolgente energia che li contraddistingue.

L’attesissimo Capodanno Estivo Monfalconese apre con balli di gruppo e animazione, insieme “al maestro” e ai ballerini della Zippo Crew. Truccabimbi e body painting con l'artista triestino Massso, che già dal pomeriggio “colorerà” gli ospiti della spiaggia per prepararli alla grande festa.

In serata, sul palco della spiaggia monfalconese arriva Luca Bix, pronto con il suo ritmo a travolgere il pubblico con animazione e festeggiamenti.

Dalle 20 alle 22 è il turno della musica dal vivo, con la nota band Dancemania e tantissima musica anni ’80 e ’90 per far ballare tutti i presenti.

Gran finale insieme ai Dj Zippo e Bix, che accompagneranno ad un vero e proprio countdown, mentre l'artista Massso renderà tutto il pubblico magicamente fluorescente... Una festa unica, ricca di ospiti e tanto sano divertimento per un Ferragosto, come vuole la tradizione, sotto le stelle e in riva al mare.

Monfalcone è musica, divertimento, intrattenimento, ma anche a Ferragosto ampio spazio è riservato alla cultura: martedì 15 agosto, apertura straordinaria del MuCa, per scoprire la storia dell’unico museo italiano dedicato alla cantieristica, con il suo percorso espositivo tra la città fabbrica, il Welfare aziendale e le guerre, il cantiere e gli imprenditori. Fino al 10 settembre, inoltre, al MuCa sarà possibile anche visitare la mostra "ShipyART - L'arte di cantiere", a cura di Veronica Dall’Osso.

Ancora un tuffo nella storia per coloro che vorranno approfittare dell’apertura straordinaria della Rocca a Ferragosto, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19. Alle 18, inoltre, appuntamento nella magica atmosfera della storica fortezza monfalconese con la musica di Terra sospesa: ospite il Duo Filaments of Existence, con Giorgio Giacobbi al sax tenore e Camilla Collet alla batteria. Per raggiungere la Rocca con comodità sarà attivo il Roccabus. Informazioni e prenotazioni al numero 334 6000121 o via mail a booking@comune.monfalcone.go.it.