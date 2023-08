edilizia scolastica

A Gorizia scattano tre traslochi di scuole per i lavori: nessun cointainer, solo sedi fisse

La “Perco” approderà all’ex De Amicis in via Udine con nuovi accessi a fianco del posteggio delle Poste. La “Ungaretti” si dividerà fra la “Frinta” e la”Ferretti”. Romano: «Chiediamo pazienza per i disagi»

Francesco Fain