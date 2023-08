La “Norwegian Viva” ha salutato il porto di Trieste

Ammirata e fotografata da triestini e turisti per la sua linea originale e anche per i suoi colori, la nave “Norwegian Viva” è già partita ieri dal porto di Trieste per il primo viaggio ufficiale dopo l’uscita dai cantieri della Fincantieri a Marghera. A bordo ci sono 2300 passeggeri, che si potranno godere un viaggio tra servizi di lusso e ambienti moderni e innovativi. Con le sue 143.500 tonnellate di stazza lorda e i quasi 300 metri di lunghezza, la “Norwegian Viva” è la seconda di sei navi da crociera di nuova generazione della classe Prima, costruite per Norwegian Cruise Line. Video di Andrea Lasorte

00:48