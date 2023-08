Il ricordo di Nazario Sauro alla Stazione marittima di Trieste

E' stato ricordato nel tardo pomeriggio di giovedì 10 agosto, il sacrificio di Nazario Sauro. Davanti al monumento bronzeo del martire capodistriano antistante la Stazione Marittima si sono svolte le cerimonie per il 106esimo anniversario dalla morte dell'eroe istriano. Dapprima il Comitato Onoranze ha deposto una corona d'alloro al cippo simbolico dedicato a Sauro nel Parco della Rimembranza per poi, scendendo dal colle di San Giusto, spostarsi nella chiesa della Beata Vergine del soccorso (Sant’Antonio Vecchio) per la celebrazione eucaristica in suo ricordo. Al termine della funzione il corteo ha percorso il breve tratto dalla chiesa sino alle rive. In quel punto le autorità civili e militari hanno deposto una corona d’alloro ai piedi della statua di Nazario Sauro, ricordato quale “Figlio dell’Istria, Eroe d’Italia”. Video di Andrea Lasorte

01:06