Ecco "Pica el sol", il videoclip che celebra l'estate a Barcola

Un nuovo videoclip che celebra l’estate triestina, girato completamente sul lungomare di Barcola per il singolo “Pica el Sol” (secondo estratto dal disco di debutto): Los Ekekos non possono che festeggiarlo con un concerto nel luogo che li ha ispirati. Appuntamento, quindi, alla Pineta delle Scimmie di Barcola venerdì 18 agosto alle 19.30. Si tratta di una band che “viene dal cinema”: i componenti ricoprono ruoli diversi nell'ambito dell'industria cinematografica e audiovisiva del Friuli Venezia Giulia e si sono conosciuti proprio sul set. La regia del video è infatti di due membri del gruppo, il regista e bassista Ivan Gergolet, già autore dei film “L’uomo senza colpa” e “Dancing with Maria”, assieme al regista e batterista Lorenzo Fabbro, che con il cortometraggio “Puiet” ha vinto alla scorsa edizione della Settimana della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia. Completano la formazione: l’argentino Jorge Muchut alla voce e chitarra ritmica, i triestini Havir Gergolet alla chitarra solista e voce e, intercambiandosi alle percussioni, Jonatan Soria e Alex Kuret (nel nucleo originario c’era anche il compositore di colonne sonore Luca Ciut). Elisa Russo

03:20