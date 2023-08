L’accampamento al Silos circola in rete: «Qui siamo in 300-350 persone»

«Il mio nome è Dilbar Khan, sono afgano e sono arrivato a Trieste 40 giorni fa, dopo aver attraversato la rotta balcanica». Inizia così il racconto che si sviluppa in un video (qui il link) postato quattro giorni fa sulla pagina Instagram “balkan_inside”. Le immagini mostrano un ragazzo che attraversa gli spazi del Silos – sale anche al primo piano della fatiscente struttura di via Flavio Gioia – mentre sullo sfondo se ne notano altri distesi a terra, dentro le tende, tra la sporcizia, gli stracci, giacigli di fortuna, capanne realizzate con pali in ferro e lenzuola. Dilbar testimonia di dormire in quel vecchio magazzino diroccato vicino alla stazione.

Chiama quella realtà «Kandvala» e aggiunge: «Non è un bel posto, è una zona sporca dove vivono circa 300 persone, forse anche 350. Ci sono molti topi e serpenti – fa notare il ragazzo che continua a essere ripreso mentre accompagna lo spettatore prima all’interno e poi all’esterno del Silos – e la gente vive nelle tende o anche senza».

Il giovane afgano fa presente come sia «tanto difficile» vivere in quel contesto «e quando inizia a piovere – testimonia –, non riusciamo a dormire: dobbiamo alzarci perché entra l’acqua». Dilbar Khan ammette di voler vivere a Trieste e racconta come anche tutti gli altri “ospiti” del Silos «vogliono studiare, imparare un po’ l’italiano e poi lavorare, avere un posto di lavoro, ma le istituzioni non danno soluzioni». Il video, girato durante questi mesi estivi, termina con il ragazzo che sottolinea come non vengano rispettati i diritti umani: «Io non sono un animale, sono una persona». Nel post, a margine del video, viene spiegato come i ragazzi che vivono dentro al Silos siano «per lo più ignorati dalle autorità. Per avere aiuto si affidano ai volontari locali». Il video a ieri aveva raggiunto 16.800 visualizzazioni e raccolto 464 like. Anche su Youtube circolano filmati che testimoniano la pesante situazione del Silos, le condizioni di precaria sicurezza all’interno di quella struttura nel cuore di Trieste, a due passi da dove i crocieristi parcheggiano le loro automobili, i turisti sfrecciano con i trolley e si girano film che faranno il giro del mondo. l.t.