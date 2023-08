Triesteguidasicura: automobilista positivo a test droga

TRIESTE Un automobilista risultato positivo al test sugli stupefacenti con relative conseguenze penali e sequestro del veicolo ai fini della confisca, e 5 conducenti positivi all'etilometro di cui 3 con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l ai quali sono state inflitte una ammenda da più di mille euro, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Altri 2 in categoria "tolleranza 0", con un tasso inferiore agli 0,5 g/l con relative sanzioni e decurtazioni di punti.

Sono alcuni dei provvedimenti presi dalla Polizia locale nel corso di una serie di controlli nell'ambito di #Triesteguidasicura, effettuati sabato 5 agosto.

La Polizia Locale aveva istituito un punto di controllo - con l'ausilio del Laboratorio mobile del Burlo - in via Giulio Cesare, fermando 37 veicoli. Sono state poi inflitte 6 sanzioni per varie irregolarità.