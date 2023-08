Vigilanti nuovamente aggrediti al park Silos di Trieste, denunciato l’aggressore: è lo stesso della scorsa notte

TRIESTE Seconda aggressione, a un solo giorno di distanza dalla prima, ai danni delle guardie giurate della Stsec, nel parcheggio del Silos della stazione ferroviaria di Trieste.

L’aggressore – lo stesso per entrambi gli episodi – stato fermato dalle guardie giurate e consegnato al personale della Polizia di Stato che ha provveduto ad identificarlo e a denunciarlo.

"A seguito di un’ispezione di controllo all’interno del sito, con due pattuglie a supporto, dati i fatti di ieri notte, le guardie giurate sono state nuovamente aggredite da un soggetto di origine balcanica che vi sostava all’interno – si legge in un post della pagina Facebook della società -. Il soggetto ha dapprima intimato al personale armato Stsec di allontanarsi, minacciandolo di far loro del male, poi è passato alle vie di fatto, ingaggiando un acceso scambio di battute seguito dal lancio di un mattone di grandi dimensioni a danno delle vetture di servizio, che però, questa volta non hanno subìto danni”.

Le guardie giurate hanno immediatamente allertato il NUE 112 e la sala operativa di Istituto , e successivamente bloccato e consegnato l’aggressore alle operazioni di identificazione ad opera del personale della Polizia di Stato. L’aggressore è stato denunciato.

Il caso ieri era stato al centro anche di una polemica politica, scaturita a seguito di una dichiarazione del sindaco Roberto Dipiazza in diretta a Telequattro: «La guardia giurata poteva tirare fuori la pistola e dire: “Se mi fai dei danni all’automobile ti sparo”. Poi vedi come questo si calma...». Parole che avevano fatto infuriare diversi esponenti dell’opposizione.