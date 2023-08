Fuochi di Ferragosto a Grado per mille spettatori con musica e drink

GRADO Da oggi, venerdì 11 agosto, a Ferragosto Grado offrirà diversi appuntamenti.

SPETTACOLO PIROTECNICO

I fuochi d’artificio saranno sparati contemporaneamente su due pennelli della spiaggia Git per creare un effetto tridimensionale. Botti che saranno accompagnati da musiche che avranno come trema principale la Pace. Inizio spettacolo alle 23.

L’altra novità è che per l’occasione la spiaggia sarà aperta per mille persone (unicamente dall’ingresso tennis, quello verso le Ville Bianchi, e quello principale) che potranno assistere allo spettacolo dal vialetto che costeggia l’arenile. L’ingresso è libero e ci sarà un apposito servizio di sicurezza. Prenotazioni obbligatorie online attraverso l’App Store cercando Git, sia per accedere liberamente e anche per altre iniziative che raccontiamo.

Per l’occasione dei fuochi – ma in questo caso a pagamento – ci saranno 80 ombrelloni del reparto giallo nei pressi dell’ingresso principale della spiaggia (non le prime file per questioni di sicurezza), per 4 persone ognuno. Persone che potranno tranquillamente assistere allo spettacolo e che avranno a loro disposizione o una magnum di bollicine oppure il Gintonego accompagnato dalla Sweeps tonica. Altra area a disposizione quella delle Antiche Terme, anche questa a pagamento e sempre su prenotazione con tavoli da 4 persone con una bottiglia di bollicine e food di tre portate.

Ed ancora al Numero Uno tavolo riservato per 4 con una bottiglia di Ferrari e finger food animata dalle 20.30 dal dj Enrico Pellizzari. L’area del Numero Uno rimane a esclusivo utilizzo dei prenotati fino a fine spettacolo pirotecnico.

E a completare la grande festa c’è anche l’Isola d’Oro dell’ingresso principale della spiaggia dove è prevista la cena e l’intrattenimento musicale con dj.

CALICI DI STELLE

Come sempre in prossimità della festa di San Lorenzo oltre alle stelle cadenti (le Perseidi) ci sono anche gli appuntamenti di Calici di Stelle promosse dal Movimento Turismo del Vino.

A Grado sulla diga sono in programma due serate, oggi e domani con le proposte dei produttori del territorio unite ad assaggi gastronomici, osservazioni del cielo stellato e spettacoli musicali.

Le due serate si apriranno alle 20 per concludersi alle 24. I vini saranno presentati, oltre che dagli stessi produttori, anche dal winery ambassador Wayne Young (Podcast La taverna), assieme a Stefano Cosma.

Inoltre questa sera ci sarà lo spettacolo musicale JazzinDuo, e alle 21 la presentazione ufficiale Calici di Stelle, con la partecipazione tra gli altri del Sindaco, Claudio Kovatsch, e del presidente della Git, Roberto Marin.

Ad allietare la serata di domani ci sarà invece il dj set Edoardo Panella – Genau Experience e la voce di Chiara Inguscio.

Per i partecipanti a Calici di Stelle c’è anche la sorpresa del “Seacret Party” che si svolgerà al Numero Uno della spiaggia Git (ingresso dalla porta del Settimo Cielo) appositamente allestito con luci e colori, con dj e 45 giri in vinile anni ‘60-’70 e con i bracieri ubicati sulla riva poiché è previsto anche il bagno di mezzanotte.

Ovviamente non mancheranno i vini e nemmeno i distillati della Nonino.