Rompe il parabrezza di un’auto e ruba giubbotti, autoradio e un profumo: denunciato

TRIESTE La polizia locale ha individuato il responsabile di un furto avvenuto a inizio luglio all'interno di un veicolo in sosta a Trieste: ignoti avevano infranto il parabrezza e rubato due giubbotti in pelle, un'autoradio, due caricabatteria per cellulari e un profumo di marca.

I vigili hanno iniziato immediatamente le indagini acquisendo le immagini di alcune telecamere in zona, operazione che ha permesso loro di documentare l'intera dinamica del furto, avvenuto la sera prima e nonostante la presenza di numerose persone e veicoli in transito.

Dalle immagini si vedeva il presunto responsabile colpire a più riprese con una bottiglia i finestrini e il parabrezza dell'automobile sino a crearsi un pertugio che gli permetteva di aprire lo sportello e introdursi nel mezzo.

Le tracce video, inoltre, consentivano di vedere chiaramente il volto dell'uomo, persona nota agli investigatori, già denunciato in precedenza per reati contro il patrimonio e gravato da innumerevoli precedenti di polizia (V.D.N. del '78 di nazionalità bulgara).

L'uomo dovrà rispondere all'Autorità giudiziaria di furto aggravato.