Vigili del fuoco, Cisl denuncia carenza di organico in Fvg

TRIESTE. In Friuli Venezia Giulia esiste una grave carenza di vigili del fuoco: lo denuncia la Fns Cisl regionale, che non nasconde la propria preoccupazione per la gestione delle attività ordinarie di sicurezza dei cittadini e del territorio regionale, che richiederebbe almeno un centinaio di operatori in più.

«Soprattutto in un momento di emergenza climatica come quello che stiamo affrontando -

commenta il segretario della Fns Cisl, Vito Romaniello - è prioritario garantire la sicurezza: per farlo, il personale attuale, fortemente sotto-organico, si trova costretto a svolgere turni estenuanti e a rinunciare ai propri riposi settimanali e alle ferie, mettendo anche a rischio la

propria salute e sicurezza».



Per questo motivo, la Fns Cisl sollecita il direttore regionale, Agatino Carrolo, e le autorità istituzionali e politiche a prendere provvedimenti urgenti per incrementare gli organici dei

vigili del fuoco, investendo nelle risorse umane necessarie per far fronte alle esigenze quotidiane e straordinarie.

«Restiamo fiduciosi - dice Romaniello - nel fatto che le autorità competenti daranno la dovuta attenzione a questa grave problematica e adotteranno, con urgenza, le misure necessarie

per risolverla. Di fronte a questa situazione critica, la Fns Cisl Fvg si vedrà costretta a rivolgersi anche al commissario prefettizio di Trieste per portare avanti la sua istanza di

incremento di almeno un centinaio di vigili del fuoco in Friuli Venezia Giulia».