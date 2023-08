Valle idrogeno transfrontaliera, Acegasapsamga realizzerà l’hub di Trieste

TRIESTE Hse (Holding Slovenske Elektrarne), capofila del progetto North Adriatic Hydrogen Valley, a nome dell'intero consorzio di cui fa parte anche AcegasApsAmga, ha firmato con la Joint Undertaking Clean Hydrogen Partnership il contratto di cofinanziamento del piano che prevede finanziamenti per 25 milioni di euro.

L'atto è servito come via libera ufficiale per l'attuazione del progetto europeo transnazionale nell'ambito del programma Horizon Europe, che mira a creare una Hydrogen valley dedicata.

Il piano di realizzazione partirà dal 1 settembre 2023, durerà 72 mesi e sarà caratterizzato da 17 progetti pilota in tutti e tre i territori partner. I

l partenariato rappresentato da Hse comprende un totale di 37 organizzazioni (34 partner e 3 partner associati): aziende, università, istituti e altre istituzioni pubbliche di tre territori: Slovenia, Croazia e la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia in Italia.

AcegasApsAmga realizzerà l'Hydrogen Hub di Trieste nell'area industriale attigua al termovalorizzatore di Hestambiente che l'Autorità di sistema portuale mare Adriatico orientale ha messo a disposizione della multiutility.

Si realizzerà un impianto di elettrolisi con una produzione attesa di 370 tonnellate di idrogeno all'anno.

L'Hydrogen Hub Trieste si pone l'obiettivo di favorire la nascita di un ecosistema energetico focalizzato sull'idrogeno.

In questa prospettiva AcegasApsAmga ha già formalizzato degli accordi con stakeholders del territorio per la fornitura dell'idrogeno prodotto in modo da abilitare il processo di decarbonizzazione del trasporto pubblico locale e della logistica, sia su gomma che su rotaia.

Nello specifico, il progetto prevede siano realizzati un parco fotovoltaico di 4,5 MW di potenza e connesso a un elettrolizzatore da 2,5 MW, finanziato in parte dal progetto Horizon.