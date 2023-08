Ponte di Ferragosto, aperte le sedi espositive di Erpac Fvg: tutti i dettagli

Le sedi espositive di Erpac Fvg aprono per il prossimo ponte di Ferragosto.

Palazzo Attems Petzenstein - Gorizia

Mostra in corso: “Italia Cinquanta Moda e Design. Nascita di uno stile”.

Lunedì 14 agosto dalle 10 alle 18

Martedì 15 agosto dalle 10 alle 18

Per info: https://palazzoattems.regione.fvg.it

Musei Provinciali di Borgo Castello – Museo della Grande Guerra e Museo della Moda e delle Arti applicate

Mostre in corso: “Le Orsoline a Gorizia. Un filo prezioso lungo 350 anni” e “La dolce attesa”.

Lunedì 14 agosto dalle 9 alle 19

Martedì 15 agosto dalle 9 alle 19

Per info: https://museiprovincialigorizia.regione.fvg.it

Galleria Regionale d'Arte contemporanea Luigi Spazzapan - Gradisca d'Isonzo

Lunedì 14 agosto dalle 17 alle 20

Martedì 15 agosto dalle 17 alle 20

Per info: https://galleriaspazzapan.regione.fvg.it

Villa Manin - Passariano di Codroipo

Mostre in corso: “Il roseto. Esercizi sui piccoli luoghi”, “E così via / And so on” “Roberto Capucci. Prospettive a Villa Manin”.

Lunedì 14 agosto dalle 10 alle 19 Martedì 15 agosto dalle 10 alle 19

Per info: www.villamanin.it

Magazzino delle Idee Trieste – Trieste

Mostra in corso: “Geografie sommerse. Monika Bulaj”.

Lunedì 14 agosto dalle 10 alle 19

Martedì 15 agosto dalle 10 alle 19

Per info: www.magazzinodelleidee.it

Faro della Vittoria Trieste - Trieste

Martedì 15 agosto dalle 10 alle 19

Per info: www.farodellavittoria.it

Museo della Vita contadina – San Vito al Tagliamento

Lunedì 14 agosto dalle 10 alle 18 Martedì 15 agosto dalle 10 alle 18

Per info: https://museovitacontadina-sanvito.regione.fvg.it

Museo dell’Emigrazione – Cavasso Nuovo

Lunedì 14 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17

Martedì 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17

Per info: https://museoemigrazione-cavasso.regione.fvg.it