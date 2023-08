Grado, rinvenuti 53 reperti dell'antica Aquileia

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale recuperano a Grado 53 reperti archeologici nell’antica Aquileia. Il rinvenimento è avvenuto sia in corrispondenza dell’isola gradese di Pampagnola in laguna, proprio in corrispondenza del luogo ove, un anno fa, vennero scoperti per la prima volta, i resti di un’imbarcazione di epoca romana, sia in mare, a pochi metri dalla spiaggia “Costa Azzurra”. Tra i reperti recuperati, di diversa provenienza, due colli di anfora della tipologia Late Roman. Si tratta di anfore che erano diffuse a partire dal V - VI sec. d.C. ed avevano la caratteristica di possedere un collo più corto con bordo indistinto e spalla più ampia. La notizia

08:39